Son dakika! Adana'da 13. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika! Adana'da 13. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Son dakika! Adana'da 13. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 13. kattaki evlerinin penceresinden düşen 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 13. kattaki evlerinin penceresinden düşen 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Pınar Mahallesi 74171 Sokak'taki 15 katlı binanın 13. katında oturan, 12 yaşındaki Talha Arslantaş, pencereden düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arslantaş'ın öldüğünü belirledi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Arslantaş'ın cesedi, hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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