70 yaşındaki yankesici kadın suçüstü yakalandı
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70 yaşındaki yankesici kadın suçüstü yakalandı

Adana'da 70 yaşındaki kadın, yankesicilik yaparken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Para üzerinde bulunmasına rağmen suçlamaları kabul etmeyen yaşlı kadın, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

29.08.2020 10:46 | Son Güncelleme: 29.08.2020 11:36

Adana'da semt pazarında alışveriş yapan Meliha B. 'nin (77) cüzdanını çalan 70 yaşındaki Revda Elsalih Elmustafa, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Elmustafa, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde dün meydana geldi. Semt pazarlarında yankesicilik ve hırsızlık olaylarına karşı güvenlik önlemi alan polisler, durumundan şüphelendikleri Revda Elsalih Elmustafa'yı takip etmeye başladı. Bir süre pazarda alışveriş yapmadan dolaşan şüpheli, Meliha Bağcı'nın pazar arabasının içinde bulunan cüzdanını çaldı.

70 yaşındaki yankesici kadın suçüstü yakalandı

PİŞKİNLİĞİ PES DEDİRTTİ

Elmustafa, cüzdandaki 360 TL'yi sütyenine koyduktan sonra cüzdanı çöpe attı. Ekipler tarafından suçüstü yakalanan şüpheli, paranın üzerinde bulunmasına rağmen suçlamayı kabul etmedi. Gözaltına alınan Elmustafa'nın yankesicilik suçundan çok sayıda suç kaydı olduğu, 2.5 yıl hapis cezasıyla da arandığı ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Revsa Elsalih Elmustafa, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

70 yaşındaki yankesici kadın suçüstü yakalandı

Kaynak: DHA

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