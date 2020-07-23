Son Dakika: Adalet Komisyonu sosyal medya düzenlemesini görüşmek üzere toplandı

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TBMM Adalet Komisyonu, sosyal medya düzenlemesini görüşmek üzere toplandı.

Adalet Komisyonu, sosyal medya düzenlemesini görüşmek için toplandı. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra komisyon toplantısı yazılı basına açık olarak devam etti. - ANKARA

Kaynak: İHA