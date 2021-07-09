Son Dakika | Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: "(Firari FETÖ üyeleri) İade süreçleri büyük titizlikle sürdürülmektedir"
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Son Dakika | Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: "(Firari FETÖ üyeleri) İade süreçleri büyük titizlikle sürdürülmektedir"

Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, Ankara Hakimevi'nde bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, Ankara Hakimevi'nde bilgilendirme toplantısı düzenledi. (4)

"(4. Yargı Paketi) Değişiklik kapsamında özel hayatın korunmasına ilişkin yeni düzenlemeler getirilmektedir. Bu kapsamda iddianamede suçu oluşturan olaylar ve suçun delilleriyle ilgisi bulunmayan bilgilere yer verilemeyeceği kabul edilmiştir. Diğer taraftan yargılama sonucunda beraat kararı verilmesi durumunda iletişimin tespitine veya dinlenmesine ilişkin kayıtların yok edileceği hükme bağlanmıştır"

"(Kovid-19 izinleri) Yapılan değişiklikle Kovid-19 izninin 30 Kasım 2021 tarihine kadar uzatılabilmesine imkan sağlanmıştır"

"(FETÖ davaları) Derdest fiili darbe soruşturması bulunmamaktadır. 289 fiili darbe davasının 288'i karara bağlanmıştır. Yargılaması devam eden 1 dosya bulunmaktadır."

"Bakanlığımızca firari örgüt üyelerinin iade süreçleri de büyük titizlikle sürdürülmektedir. Bu süreç teyakkuz halinde devam ettirilmektedir"

Son Dakika | Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: '(Firari FETÖ üyeleri) İade süreçleri büyük titizlikle sürdürülmektedir'
Son Dakika | Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: '(Firari FETÖ üyeleri) İade süreçleri büyük titizlikle sürdürülmektedir'
Son Dakika | Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: '(Firari FETÖ üyeleri) İade süreçleri büyük titizlikle sürdürülmektedir'
Son Dakika | Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: '(Firari FETÖ üyeleri) İade süreçleri büyük titizlikle sürdürülmektedir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç

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