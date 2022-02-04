Son dakika: Adalet Bakanlığı'na 12 bin 933 personel alınacak

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, 2022'de bakanlığa 12 bin 933 personel alımı yapılacağını duyurdu.

Bakan Bozdağ, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, " Adalet Bakanlığı'na 2022 yılında 12 bin 933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum" dedi.Bekir Bozdağ'ın paylaşımına göre, Personel Genel Müdürlüğü'ne 6 bin 683, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne 5 bin 563, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'na 500, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na 187 sözleşmeli personel alınacak.

Demirören Haber Ajansı - Güncel