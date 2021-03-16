Son dakika! Adalet Bakanlığı, adliyelerde görev yapmak üzere 10 işaret dili tercümanı istihdam edecek

Son dakika gündem haberi: Adalet Bakanlığı, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki adliyelerde görev yapmak üzere 10 işaret dili tercümanı alacak.

Adalet Bakanlığı, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki adliyelerde görev yapmak üzere 10 işaret dili tercümanı alacak.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, işitme engelli vatandaşların adalet hizmetlerinden daha etkin faydalanabilmesi amacıyla adliyelerde ilk kez işaret dili personeli istihdam edilecek.

İlgili adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre, Ankara, Bakırköy, İstanbul, İstanbul Anadolu ve İzmir adliyelerinin her birine iki olmak üzere toplamda 10 işaret dili tercümanı alınacak. Bakanlık, uygulamanın ilerleyen dönemde, Türkiye genelinde de yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Ön başvuru e-Devlet üzerinden tamamlanacak. Sözleşmeli işaret dili tercümanı pozisyonunda çalışabilmek için en az ön lisans veya dengi okul mezunu ve tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren en az 200 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge veya sertifikaya sahip olmak gerekiyor.

İlan edilen pozisyonun üç katı sayıda aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacak. Sözlü sınav sonucuna göre istihdam edilmeye hak kazanan adaylar, başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı merkez veya mülhakat adliyelerden birinde istihdam edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı