Son Dakika! Adalet Bakanı: Gülen'in İadesi Konusunda, Kılıçdaroğlu'nun Açıklamaları İnce'yi Yalanlıyor

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KILIÇDAROĞLU YALANLAMIŞTIR"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Gülen ABD'den usulüne uygun istenmedi" iddialarını değerlendiren Gül, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Dosyalarda hayati bir eksiklik yok" sözlerini hatırlatarak "Kılıçdaroğlu, İnce'yi yalanlamıştır" ifadelerini kullandı."

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül.

"KANDİL İÇİN HER TÜRLÜ ADIMI KARARLI ATACAĞIZ"

Kandil operasyonu hakkında da açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kandil için Türkiye'yi tehdit eden bütün unsurlar tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar her türlü gelişmeyi ve her türlü tedbiri ve her türlü adımı kararlı bir şekilde atacağız. Son bir ayda 500 kişi, OHAL Komisyonu kararıyla memuriyete döndü" dedi.