Son Dakika | Adalet Bakanı Gül, Sinop Adalet Sarayını ziyaret etti
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Son Dakika | Adalet Bakanı Gül, Sinop Adalet Sarayını ziyaret etti

Son Dakika | Adalet Bakanı Gül, Sinop Adalet Sarayını ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sinop Adalet Sarayını ziyaret etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sinop Adalet Sarayını ziyaret etti.

Adliye binası önünde Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Bakan Gül, burada bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

"Bir Kitap Bir Umut" kampanyası çerçevesinde adliye bahçesinde açılan kitap bağış standını gezen Bakan Gül'e görevlilerce bilgi verildi.

Bakan Gül, Vali Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve diğer ilgilerin de katıldığı ziyarette kentte inşa edilmesi planlanan Adalet Sarayı binasıyla ilgili Başsavcı Duygu Bayar Öksüz'den bilgi aldı.

Bakan Gül ve beraberindeki heyet daha sonra Sinop Barosunu ziyaret etti. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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