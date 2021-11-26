Son dakika... Adalet Bakanı Gül: "Şiddete karşı duruşuyla, vicdanlara tercüman olan yargı mensuplarını tebrik ediyorum"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Şiddete karşı duruşuyla, kararıyla ve gerekçesiyle yüreklere su serpen, vicdanlara tercüman olan yargı mensuplarını tebrik ediyorum" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde yargıdan çok değerli ve anlamlı bir yaklaşıma tanık olduk. Şiddete karşı duruşuyla, kararıyla ve gerekçesiyle yüreklere su serpen, vicdanlara tercüman olan yargı mensuplarını tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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