Son dakika... Adalet Bakanı Gül: "Şiddete karşı duruşuyla, vicdanlara tercüman olan yargı mensuplarını tebrik ediyorum" - Haberler
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Son dakika... Adalet Bakanı Gül: "Şiddete karşı duruşuyla, vicdanlara tercüman olan yargı mensuplarını tebrik ediyorum"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika... Adalet Bakanı Gül:

Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Şiddete karşı duruşuyla, kararıyla ve gerekçesiyle yüreklere su serpen, vicdanlara tercüman olan yargı mensuplarını tebrik ediyorum" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Şiddete karşı duruşuyla, kararıyla ve gerekçesiyle yüreklere su serpen, vicdanlara tercüman olan yargı mensuplarını tebrik ediyorum" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde yargıdan çok değerli ve anlamlı bir yaklaşıma tanık olduk. Şiddete karşı duruşuyla, kararıyla ve gerekçesiyle yüreklere su serpen, vicdanlara tercüman olan yargı mensuplarını tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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