Son Dakika | Adalet Bakanı Gül: "Millet iradesini en güçlü şekilde koruyacak, özgürlükçü bir anlayışa dayalı anayasaya ihtiyacımız olduğu açıktır." - Haberler
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Son Dakika | Adalet Bakanı Gül: "Millet iradesini en güçlü şekilde koruyacak, özgürlükçü bir anlayışa dayalı anayasaya ihtiyacımız olduğu açıktır."

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Adalet Bakanı Gül:

Son dakika haber... Adalet Bakanı Gül: "Millet iradesini en güçlü şekilde koruyacak, özgürlükçü bir anlayışa dayalı anayasaya ihtiyacımız olduğu açıktır.

Adalet Bakanı Gül: "Millet iradesini en güçlü şekilde koruyacak, özgürlükçü bir anlayışa dayalı anayasaya ihtiyacımız olduğu açıktır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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