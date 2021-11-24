Son Dakika | Adalet Bakanı Gül: "Millet iradesini en güçlü şekilde koruyacak, özgürlükçü bir anlayışa dayalı anayasaya ihtiyacımız olduğu açıktır."
Son dakika haber... Adalet Bakanı Gül: "Millet iradesini en güçlü şekilde koruyacak, özgürlükçü bir anlayışa dayalı anayasaya ihtiyacımız olduğu açıktır.
Adalet Bakanı Gül: "Millet iradesini en güçlü şekilde koruyacak, özgürlükçü bir anlayışa dayalı anayasaya ihtiyacımız olduğu açıktır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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