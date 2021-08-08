Adalet Bakanı Gül, Milas'ta yanan alanlarda incelemelerde bulundu
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Adalet Bakanı Gül, Milas'ta yanan alanlarda incelemelerde bulundu

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Muğla'nın Milas ilçesinde yanan alanlarda inceleme yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Muğla'nın Milas ilçesinde yanan alanlarda inceleme yaptı.

Bakan Gül, Marmaris ilçesindeki incelemelerinin ardından Milas Kriz Koordinasyon Merkezi'ne geçerek görevlilerden yangınla ilgili bilgi aldı.

Gökbel ile Bozalan mahallelerini de ziyaret eden Gül, yanan ve soğutma çalışmaları yapılan alanlarda incelemelerde bulundu.

Gül, bölgede yaşayan vatandaşlarla bir süre sohbet etti, yetkililerle görüştü.

Adalet Bakanı Gül, Milas'ta yanan alanlarda incelemelerde bulundu
Adalet Bakanı Gül, Milas'ta yanan alanlarda incelemelerde bulundu
Adalet Bakanı Gül, Milas'ta yanan alanlarda incelemelerde bulundu
Adalet Bakanı Gül, Milas'ta yanan alanlarda incelemelerde bulundu
Adalet Bakanı Gül, Milas'ta yanan alanlarda incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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