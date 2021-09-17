Son Dakika | Adalet Bakanı Gül, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idamının 60. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması - Haberler
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Son Dakika | Adalet Bakanı Gül, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idamının 60. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması

AA / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel
Son Dakika | Adalet Bakanı Gül, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idamının 60. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması

Son dakika gündem haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun idamının 60. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun idamının 60. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gül, "Darbeciler tarafından şehit edilen Başbakanımız Adnan Menderes'i, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyorum. Merhum Menderes ve arkadaşları, milletimizin yanında, dik ve onurlu duruşlarıyla daima hayırla anılacaklar. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son Dakika | Adalet Bakanı Gül, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idamının 60. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması - Haberler
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