Adalet Bakanı Gül, Kosovalı mevkidaşı ile bir araya geldi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kosova Adalet Bakanı Albulena Haxhiu ve beraberindeki heyetle görüştü.

Adalet Bakanlığındaki görüşmede, iki ülke arasındaki adli iş birliğini en üst seviyeye çıkarma konusunda görüş birliğine varıldı.

Bakan Gül, her alanda olduğu gibi adalet hizmetlerinde de Türkiye'nin Kosova'ya her zaman destek vermeye devam edeceğini kaydetti.

Kosova Adalet Bakanı Haxhiu de Türkiye'de noter hizmetlerinde uygulanan sistemin Kosova'da hayata geçirilmesi için destek istedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kosova'yı tanıyan ilk ülkelerden olduğuna işaret eden Haxhiu, Türkiye'nin Kosova'ya katkıları için teşekkür etti.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Gül, "Kosova Adalet Bakanı Sayın Albulena Haxhiu ile Bakanlığımızda bir araya gelerek, başta iki ülke arasındaki adli iş birliği olmak üzere çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.