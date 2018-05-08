Son Dakika! Adalet Bakanı Gül: İnce'nin Demirtaş'ı Ziyaretine İzin Vereceğiz

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na yaptığı izin başvurusuna dair açıklama geldi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Elbette İnce'nin, Demirtaş'ı ziyaret etmesine izin vereceğiz" dedi.

TÜM ADAYLARA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

İnce, tüm cumhurbaşkanı adaylarına çağrıda bulunmuş, randevu talep etmişti. İnce'nin talebine ilk olumlu yanıt Karamollaoğlu'nda gelmişti. İkili dün akşam Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti. İnce, Demirtaş'ı da Çarşamba günü ziyaret etmek istediğini dile getirmişti.

ERDOĞAN "KABUL EDEBİLİRİM" DEMİŞTİ

İnce, bugün de İYİ Parti lideri Akşener ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, İnce'yi partisinin genel merkezinde kabul edebileceğinin mesajını vermişti.