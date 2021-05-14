Son dakika haberi | GAZİANTEP - Adalet Bakanı Gül, şehit ailesini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüştürdü
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Son dakika haberi | GAZİANTEP - Adalet Bakanı Gül, şehit ailesini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüştürdü

Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Gaziantep'te şehit ailesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptırdı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Gaziantep'te şehit ailesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptırdı.

Bakan Gül, Gaziantep temasları sırasında, geçen aylarda Irak'ın kuzeyindeki Gara'da şehit düşen piyade er Müslüm Altıntaş'ın ailesini ziyaret etti.

Aileye taziyelerini iletip Ramazan Bayramı'nı kutlayan Gül, daha sonra aileyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, aileye taziyelerini ileterek bayramlarını kutladı.

Görüşme sırasında şehit babası Şevket Altıntaş'ın "Vatan sağ olsun." diye yanıt verdiği Erdoğan, "Rabb'im inşallah Müslüm evladımızı cennette anne babasıyla kavuştursun." dedi.

Bunun üzerine Şevket Altıntaş, "Şüphesiz inanıyoruz. En büyük desteğimiz de bu. Bunun gururunu yaşıyoruz. Artık bu toprakta da bayrakta da kanım var. Benim için bu söz çok değerli. Bu şeref tek bana değil 7 sülaleme yeter." dedi.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine 1,5 yıl katılan anne Songül Altıntaş da Erdoğan'ın bayramını kutladı.

Daha sonra şehit er Enes Kaya ile jandarma er Adil Kabaklı'nın da ailelerini ziyaret eden Bakan Gül'e, Vali Davut Gül de eşlik etti.

Son dakika haberi | GAZİANTEP - Adalet Bakanı Gül, şehit ailesini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüştürdü
Son dakika haberi | GAZİANTEP - Adalet Bakanı Gül, şehit ailesini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüştürdü
Son dakika haberi | GAZİANTEP - Adalet Bakanı Gül, şehit ailesini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüştürdü
Son dakika haberi | GAZİANTEP - Adalet Bakanı Gül, şehit ailesini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüştürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç

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