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Adalet Bakanı Gül, şehit ailelerini ziyaret etti

AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Erzurum'da şehit polis ve askerlerin ailelerine taziye ziyaretlerinde bulundu.

ERZURUM (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Erzurum'da şehit polis ve askerlerin ailelerine taziye ziyaretlerinde bulundu.

Bakan Gül, Balıkesir'in Havran ilçesinde kovaladığı şüphelilerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Abdulkadir Güngör'ün Palandöken ilçesinde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Aileye başsağlığı dileyen Gül, daha sonra Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun Kurtuluş Mahallesi'ndeki baba evine geçti.

Gül, son olarak Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emrah Erkan'ın Yakutiye ilçesindeki ailesine ziyarette bulundu.

Şehit ailelerine başsağlığı dileyen Gül, ziyaretlerde ailelere Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Bakan Gül'e ziyaretlerde, Vali Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen ve İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek eşlik etti.

Adalet Bakanı Gül, şehit ailelerini ziyaret etti

Adalet Bakanı Gül, şehit ailelerini ziyaret etti

Adalet Bakanı Gül, şehit ailelerini ziyaret etti

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AA / Muhammet Mutaf - Son Dakika Haberleri

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