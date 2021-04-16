Son dakika... Adalet Bakanı Gül'den KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarına ilişkin kararına tepki Açıklaması

Son dakika haber... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarına yönelik kararına tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarına yönelik kararına tepki gösterdi.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarının kapatılmasına yönelik kararının hukuk ve demokrasi içinde yeri yoktur. Haklar ve özgürlükler insanlığın onuru ve erdemidir. Yakın tarihin gösterdiği gibi insan hakkına karşı her türlü yargısal aktivizmin sonu hüsrandır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı