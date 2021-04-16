Son dakika... Adalet Bakanı Gül'den KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarına ilişkin kararına tepki Açıklaması
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Son dakika... Adalet Bakanı Gül'den KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarına ilişkin kararına tepki Açıklaması

Son dakika... Adalet Bakanı Gül'den KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarına ilişkin kararına tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarına yönelik kararına tepki gösterdi.

Son dakika! Erdoğan'dan KKTC'nin Kur'an kurslarını kapatmasına tepki: Bu yanlıştan dönün, dönmezseniz farklı adımlar atacağız
Son dakika! Erdoğan'dan KKTC'nin Kur'an kurslarını kapatmasına tepki: Bu yanlıştan dönün, dönmezseniz farklı adımlar atacağız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarına yönelik kararına tepki gösterdi.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarının kapatılmasına yönelik kararının hukuk ve demokrasi içinde yeri yoktur. Haklar ve özgürlükler insanlığın onuru ve erdemidir. Yakın tarihin gösterdiği gibi insan hakkına karşı her türlü yargısal aktivizmin sonu hüsrandır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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