Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den kan bağış kampanyasına destek
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Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den kan bağış kampanyasına destek

Son dakika politika haberi: ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlık merkez teşkilatta görevli yargı mensupları ve personelle birlikte Türk Kızılayı iş birliğinde başlatılan kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den kan bağış kampanyasına destek
11.08.2020 12:59 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:28

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlık merkez teşkilatta görevli yargı mensupları ve personelle birlikte Türk Kızılayı iş birliğinde başlatılan kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Ankara'da Adalet Bakanlığı personelinin katılımıyla bakanlık binasının bahçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanya kapsamında kan bağışında bulunan Adalet Bakanı Gül, Covid-19 nedeniyle stoklarda yaşanan sıkıntının giderilmesi için tüm vatandaşlara bağışta bulunma çağrısı yaptı. Bakanlık olarak verilecek desteğin kampanyaya önemli katkı sağlamasını temenni eden Bakan Gül, "Koronavirüsle mücadele ederken kan bağışlarında ciddi anlamda azalma oldu. Kızılay'ımızın da çağrıları ile çok duyarlı vatandaşlarımız kan bağışlayarak stoklara çok büyük destek verdiler. Bizler de bu konuda Adalet Bakanlığı ve tüm personelimiz olarak özellikle koronavirüs ile mücadele ile birlikte kan bağışına destek verdik" dedi.

'TÜM ADLİYELERDE UYGULANMASINI PLANLIYORUZ'Adalet Bakanı Gül, Türkiye'deki tüm adliyelerde ve Adalet Bakanlığı'na bağlı diğer kurumlarda da kampanyanın yaygınlaştırılacağını belirterek, şunları söyledi: "Türk Kızılay'ımıza ve tüm insanlığa katkıda bulunmak üzere kampanyanın 81 ilde tüm adliyelerde de uygulanmasını planlıyoruz. Kızılay her zaman can, hayat vermiştir.  Bu ülkede çok büyük hizmetleri olmuştur. Kurtuluş Savaşı'ndan, milli mücadeleden bugüne kadar her alanda milletimizin yanında olmuştur. Bizim de kan vererek, can vererek destek vermemiz çok anlamlı. Tüm çalışma arkadaşlarıma gösterdikleri duyarlılıktan ötürü çok teşekkür ediyorum. Bu bağışlara sahip çıktılar."Bağışta bulunan herkese ve Türk Kızılay'ına teşekkür eden Gül, kendisinin de fırsat buldukça kan bağışında bulunduğunu ifade etti. Bakan Gül, Türk Kızılay'ının çalışmaları hakkında da yetkililerden bilgi alırken, kan bağışında bulunan personelle de sohbet etti. Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan da kurumlarla düzenlenen kampanyaların büyük önem arz ettiğini belirterek, "Sayın bakanımıza müteşekkiriz, her yıl kampanyamızı destekliyorlar. Desteklerini 81 ildeki tüm teşkilata yaymaları da ayrıca bizim için büyük önem taşıyor" dedi.

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Kaynak: DHA

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