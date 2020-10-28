Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den "Charlie Hebdo'ya soruşturma" yorumu Açıklaması

Son dakika gelişmesine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hem ülkemize hem değerlerimize yönelik saldırılara karşı Türk Ceza Kanunu'nda müeyyideler var. Konuyla ilgili Türk makamları da gerekli girişimleri başlatmıştır.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hem ülkemize hem değerlerimize yönelik saldırılara karşı Türk Ceza Kanunu'nda müeyyideler var. Konuyla ilgili Türk makamları da gerekli girişimleri başlatmıştır." dedi.

Gül, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yayın dolayısıyla Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun yetkilileri hakkında resen soruşturma başlatılmasına ilişkin Gül, "Hem ülkemize hem değerlerimize yönelik saldırılara karşı Türk Ceza Kanunu'nda müeyyideler var. Konuyla ilgili Türk makamları da gerekli girişimleri başlatmıştır." diye konuştu.

Mevlid Kandili gibi müslümanlar için en kutsal dönemlerde, insanlığın kardeşliği, barışı için gelmiş bir din ve onun peygamberi Hazreti Muhammed'e yönelik saldırıları şiddetle kınadıklarını ifade eden Gül, şunları söyledi:

"İslam, barış dinidir ve Peygamberimizin mesajı kardeşlik, barış üzerinedir. Rahmet peygamberidir. Bu tür peygamberimize, dinimize yönelik saldırılar tüm İslam alemi ve bütün insanlığın kabul etmeyeceği davranışlardır. Bunun hem hukuki hem insani hem tüm yönleriyle şiddetle bütün insanlık tarafından kınanması gerekmektedir."

Bunu şiddetle kınadıklarının altını çizen Gül, "Ne yaparlarsa yapsınlar, İslam, barış kardeşlik mesajını mutlaka bütün yeryüzüne, bütün o saldırıları yapanlara da mesajlarını iletmeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz