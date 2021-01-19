Adalet Bakanı Gül'den Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayan Karaköse'ye ziyaret
19.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:00
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayan Gökhan Karaköse'yi ziyaret etti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayan Gökhan Karaköse'yi ziyaret etti.
Gül, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayan Sayın Gökhan Karaköse'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Çalışmalarında başarılar diliyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç