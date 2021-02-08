Son Dakika | Adalet Bakanı Gül: "Bugün 1921 Anayasasının ruhuyla, yine cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken yeni bir toplumsal sözleşmeyi yine Gazi...
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Son Dakika | Adalet Bakanı Gül: "Bugün 1921 Anayasasının ruhuyla, yine cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken yeni bir toplumsal sözleşmeyi yine Gazi...

08.02.2021 12:25 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:28
Son Dakika | Adalet Bakanı Gül:

Gelen son dakika haberlerine göre Adalet Bakanı Gül: "Bugün 1921 Anayasasının ruhuyla, yine cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken yeni bir toplumsal sözleşmeyi yine Gazi Meclisimizin iradesiyle, milletimizin iradesiyle yeni anayasayla taçlanacağına olan inancımız tamdır.

Adalet Bakanı Gül: "Bugün 1921 Anayasasının ruhuyla, yine cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken yeni bir toplumsal sözleşmeyi yine Gazi Meclisimizin iradesiyle, milletimizin iradesiyle yeni anayasayla taçlanacağına olan inancımız tamdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hande İlbeyi Canca

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