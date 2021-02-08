Son Dakika | Adalet Bakanı Gül: "Bugün 1921 Anayasasının ruhuyla, yine cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken yeni bir toplumsal sözleşmeyi yine Gazi...
08.02.2021 12:25 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:28
Gelen son dakika haberlerine göre Adalet Bakanı Gül: "Bugün 1921 Anayasasının ruhuyla, yine cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken yeni bir toplumsal sözleşmeyi yine Gazi Meclisimizin iradesiyle, milletimizin iradesiyle yeni anayasayla taçlanacağına olan inancımız tamdır.
Adalet Bakanı Gül: "Bugün 1921 Anayasasının ruhuyla, yine cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken yeni bir toplumsal sözleşmeyi yine Gazi Meclisimizin iradesiyle, milletimizin iradesiyle yeni anayasayla taçlanacağına olan inancımız tamdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hande İlbeyi Canca