Son dakika: Adalet Bakanı Gül: "Bu ülkenin bekasını korumak demokrasiye saygıdan, hukuka bağlılıktan geçer"
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Son dakika: Adalet Bakanı Gül: "Bu ülkenin bekasını korumak demokrasiye saygıdan, hukuka bağlılıktan geçer"

Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: 'Bu ülkenin bekasını korumak demokrasiye saygıdan, hukuka bağlılıktan geçer'

Edinilen son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin bekasını korumanın, demokrasiye saygıdan ve hukuka bağlılıktan geçtiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin bekasını korumanın, demokrasiye saygıdan ve hukuka bağlılıktan geçtiğini bildirdi.

Bakan Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Seçilmişlere parmak sallamaya kalkan darbe heveslileri şunu iyi bilsin, köhnemiş vesayetçi zihniyetin prangalarından kurtulan, bu zihniyetten hesap soran, gücünü milli iradeden alan bir Türkiye var artık. Bu ülkenin bekasını korumak demokrasiye saygıdan, hukuka bağlılıktan geçer."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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