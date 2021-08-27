Son dakika... Adalet Bakanı Gül, Adli Tıp Kurumu Gaziantep Grup Başkanlığını açtı Açıklaması

Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adli Tıp Kurumu Gaziantep Grup Başkanlığı açılış törenine katıldı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adli Tıp Kurumu Gaziantep Grup Başkanlığı açılış törenine katıldı.

Gül, açılış öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla 10. grup başkanlığı olarak hizmete giren merkez sayesinde DNA örneklerinden kimlik tespitine ilişkin tüm süreçlerin artık kentte yapılabileceğini söyledi. Merkezin Gaziantep'in yanı sıra çevre iller için de hizmete vereceğini belirten Gül, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 15 milyon liralık araç, gereç ve malzemeler alınmış oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Adli tıp, adalete tecelli anlamında önemli bir kurum. Bağımsız, adalete tecelli anlamında bilirkişilik kurumu. Bu çerçevede de zamanında, gecikmeksizin süreçlerin tamamlanması anlamında da bu merkezler yargıya hizmet ediyor. İnsan hakları eylem planları hedeflerimizden birisi de buydu. Bugün bunlardan birini gerçekleştirmiş oluyoruz. Hakikate ve adalete erken ulaşmak bakımından yargılamada bu tür incelemeler, kimlik tespiti, toksikoloji, suça konu unsurun analizinin yapılması, bunun erken yapılması da önemli. O yüzden bu tür merkezleri önemsiyoruz. Geç olmadan adaletin tecellisi bakımından çalışanların da bu hassasiyetle devam edeceğine inanıyoruz. Merkez, yargı teşkilatımız ve Gaziantep için hayırlı olsun."

Gül, açılışın ardından ziyaret ettiği taksicilerle sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal