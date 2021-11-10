Son dakika: Adalet Bakanı Gül: "Adalet teşkilatı olarak 111 bin fidanı toprakla buluşturacağız"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adalet teşkilatı olarak yanan ormanlık alanlar başta olmak üzere, ülke genelinde birçok bölgede 111 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını bildirdi.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde ağaçlandırma seferberliğinde biz de varız. Adalet teşkilatı olarak yanan ormanlık alanlar başta olmak üzere ülke genelinde, birçok bölgede 111 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Her fidan geleceğe nefes olsun." ifadelerini kullandı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı çalışmaları kapsamında 96 bin, arabuluculuk müessesi ile 10 bin, uzlaştırmacılıkta ise en az 5 bin fidan dikilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ağaçlandırma seferberliğine dönüşen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı koordinasyonunda 2019 yılında 383 bin 210, geçen yıl ise salgın şartlarına rağmen 85 binden fazla ağaç dikilmişti.

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