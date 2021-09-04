Son dakika... Adalet Bakanı Gül: "84 milyonun makbul bir vatandaş olduğu inancı bizim ortak değerlerimizdir"

Bir son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Adalet Bakanı Gül: "84 milyonun makbul bir vatandaş olduğu inancı bizim ortak değerlerimizdir"Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aksaray'da Önder "İmam Hatipler Kurultayı"na katıldı.