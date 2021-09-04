Son dakika... Adalet Bakanı Gül: "84 milyonun makbul bir vatandaş olduğu inancı bizim ortak değerlerimizdir"
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Son dakika... Adalet Bakanı Gül: "84 milyonun makbul bir vatandaş olduğu inancı bizim ortak değerlerimizdir"

Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Adalet Bakanı Gül: "84 milyonun makbul bir vatandaş olduğu inancı bizim ortak değerlerimizdir"Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aksaray'da Önder "İmam Hatipler Kurultayı"na katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Adalet Bakanı Gül:

"84 milyonun makbul bir vatandaş olduğu inancı bizim ortak değerlerimizdir"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aksaray'da Önder "İmam Hatipler Kurultayı"na katıldı. (2)

Son dakika... Adalet Bakanı Gül: '84 milyonun makbul bir vatandaş olduğu inancı bizim ortak değerlerimizdir'
Son dakika... Adalet Bakanı Gül: '84 milyonun makbul bir vatandaş olduğu inancı bizim ortak değerlerimizdir'
Son dakika... Adalet Bakanı Gül: '84 milyonun makbul bir vatandaş olduğu inancı bizim ortak değerlerimizdir'
Son dakika... Adalet Bakanı Gül: '84 milyonun makbul bir vatandaş olduğu inancı bizim ortak değerlerimizdir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç

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