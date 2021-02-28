Son dakika! Adalet Bakanı Gül, 28 Şubat paylaşımında, Türkiye'nin bir daha darbe utancı yaşamayacağını vurguladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 28 Şubat sürecine ilişkin paylaşımında, Türkiye'nin, bir daha darbe utancı yaşamayacağını belirtti.

Gül, Twitter hesabından, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

"Bin yıl sürecek" denilen 28 Şubat sürecinin ve ilkel uygulamalarının, milletin vicdanında mahkum edilerek, tarihin kirli sayfalarında yerini aldığını vurgulayan Gül, "Türkiye, bir daha darbe utancı yaşamayacaktır. Aziz milletimize ve ülkemize yönelik böyle bir saldırıya asla izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı