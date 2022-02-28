Son dakika... Adalet Bakanı Bozdağ: "28 Şubat, Anayasa'nın, milli iradenin ve demokrasinin çiğnendiği kara gündür" - Haberler

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Son dakika... Adalet Bakanı Bozdağ: "28 Şubat, Anayasa'nın, milli iradenin ve demokrasinin çiğnendiği kara gündür"

AA, Mehmet Tosun - Politika
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Son dakika... Adalet Bakanı Bozdağ:

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 28 Şubat'ın Anayasa'nın, hukukun, kanunların, milli iradenin ve demokrasinin çiğnendiği kara bir gün olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 28 Şubat'ın Anayasa'nın, hukukun, kanunların, milli iradenin ve demokrasinin çiğnendiği kara bir gün olduğunu belirtti.

Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "28 Şubat, Anayasa'nın, hukukun, kanunların, milli iradenin ve demokrasinin çiğnendiği bir kara gündür, haksız ve hukuksuz karanlık bir sürecin başlangıcıdır. Bu kara günü ve devamındaki karanlık süreci unutmamalıyız ve unutturmamalıyız." ifadelerini kullandı.

AA / Mehmet Tosun - Politika

Adalet Bakanı, 28 Şubat, Anayasa, Milli, Politika, Haberler

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