Son dakika! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Son 20 yılda devlet yönetiminde yaşadığımız köklü zihniyet dönüşümünden taviz vermeye tahammülümüz asla olamaz" - Haberler
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Son dakika! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Son 20 yılda devlet yönetiminde yaşadığımız köklü zihniyet dönüşümünden taviz vermeye tahammülümüz asla olamaz"

Son dakika! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Son 20 yılda devlet yönetiminde yaşadığımız köklü zihniyet dönüşümünden taviz vermeye tahammülümüz asla olamaz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Son 20 yılda devlet yönetiminde yaşadığımız köklü zihniyet dönüşümünden taviz vermeye tahammülümüz asla olamaz" - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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