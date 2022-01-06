Son dakika! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Son 20 yılda devlet yönetiminde yaşadığımız köklü zihniyet dönüşümünden taviz vermeye tahammülümüz asla olamaz"
Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Son 20 yılda devlet yönetiminde yaşadığımız köklü zihniyet dönüşümünden taviz vermeye tahammülümüz asla olamaz"
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Son 20 yılda devlet yönetiminde yaşadığımız köklü zihniyet dönüşümünden taviz vermeye tahammülümüz asla olamaz" - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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