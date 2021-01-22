Son dakika! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine yönelik sosyal medyadan hakaret eden kişinin serbest bırakılması) Bu...

Edinilen son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine yönelik sosyal medyadan hakaret eden kişinin serbest bırakılması) Bu alçak, insanlık dışı ifadeleri kullanan kişinin hukuk önünde en ağır cezayı bulacağına inanıyorum.