Son dakika! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine yönelik sosyal medyadan hakaret eden kişinin serbest bırakılması) Bu...
22.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:05
Edinilen son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine yönelik sosyal medyadan hakaret eden kişinin serbest bırakılması) Bu alçak, insanlık dışı ifadeleri kullanan kişinin hukuk önünde en ağır cezayı bulacağına inanıyorum.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine yönelik sosyal medyadan hakaret eden kişinin serbest bırakılması) Bu alçak, insanlık dışı ifadeleri kullanan kişinin hukuk önünde en ağır cezayı bulacağına inanıyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar