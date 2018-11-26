Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, 8 Dakikada Boşandı

9 yıldır birlikte olan ve geçtiğimiz yıl eylül ayında Fransa'nın Marsilya kentinde evlenen Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, 8 dakika süren duruşma ile boşandı.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı boşanmak için Silivri Adliyesi'ne geldi. Adliyeye aynı araçla gelen Subaşı ve Ilıcalı'nın mutlu halleri dikkat çekti. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın 9 yıllık birliktelikleri jet hızında bitti. Ünlü çift, 8 dakika süren davada tek celsede boşandı.

GÜLEREK GAZETECİLERİ SELAMLADILAR

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı boşanmak için Silivri Adliyesine geldi. Adliyeye aynı araçla gelen Subaşı ve Ilıcalı gülerek gazetecileri selamladı.

EVLİLİKLERİ 1 YIL SÜRDÜ

Silivri Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşanan çift geçtiğimiz yıl eylül ayında nikah masasına oturmuştu. İkilinin adliyeye girmesiyle boşanma haberlerinin resmileşmesi bir oldu. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı adeta jet hızında boşandı.