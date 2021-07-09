Son Dakika: Açık Öğretim Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Son Dakika: Açık Öğretim Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son Dakika: Açık Öğretim Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Son Dakika: 7 Temmuz tarihinde son bulan Açık Lise online sınavlarının tamamlanması ile birlikte gözler AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 3-7 Temmuz tarihleri arasında tamamlanan 3.dönem sınavları için sorulara ve uygulamasına ilişkin itirazlar, e-İtiraz Modülü sistemi üzerinden yapılacak. Peki, Açık Öğretim Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son Dakika: 7 Temmuz tarihinde son bulan Açık Lise online sınavlarının tamamlanması ile birlikte gözler AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 3-7 Temmuz tarihleri arasında tamamlanan 3.dönem sınavları için sorulara ve uygulamasına ilişkin itirazlar, e-İtiraz Modülü sistemi üzerinden yapılacak. Peki, Açık Öğretim Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? MEB Açıköğretim Lise AÖL 3.dönem sınav sonuçları bekleniyor! İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: AÇIKÖĞRETİM LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Açık lise 3. Dönem sınavlarına ilişkin sonuçların erişime açılması halinde haberimizin içeriğine erişim linki ekleyeceğiz. Gelişmeleri sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANACAK?

Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak.

SINAVIN UYGULANMASI

Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabileceklerdir. Online sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır. Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 24 dersten sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.

Seçilen derse ait sınav, "Sınava Başla" butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında "Kaydet ve İlerle" butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise "Kaydet ve İlerle" butonu yerine 'Sınavı Bitir' butonu olacaktır.

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Son Dakika: Açık Öğretim Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - Haberler
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