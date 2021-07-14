Son Dakika: Açık alanda maske takmak zorunlu mu?

Son Dakika: Maske yasağı ya da diğer bir ifade ile maske takma zorunluluğu gündemde yer alıyor. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 60 milyona doğru ilerliyor. Çalışmalar son hız devam ederken, maske yasağının bitiş tarihi de merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, maske yasağı ne zaman kalkacak? Açık alanda maske takmak zorunlu mu?

Son Dakika: Maske yasağı ya da diğer bir ifade ile maske takma zorunluluğu gündemde yer alıyor. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 60 milyona doğru ilerliyor. Çalışmalar son hız devam ederken, maske yasağının bitiş tarihi de merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, maske yasağı ne zaman kalkacak? Açık alanda maske takmak zorunlu mu? Maske yasağı ne zaman kalkacak? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: MASKE YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulunmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maskelerle ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi;

"Yoğun aşılama yaptığımızı, aşının etkisinin de 14 günden sonra oluştuğunu biliyoruz. Aşının etkisiyle yukarı çıkışın baskılandığı kanaatindeyiz.

Önümüzdeki dönemde zorunlu olmadıkça kısıtlama yapmak istemiyoruz. Mesafe korunabiliyorsa o durumda maskeyi takmanız gerekmez, kapalı alanda da olabilir bu. Ama mesafenin korunmadığı açık alanlarda da maskeyi takmanız zaten zorunlu oluyor.

Aşılamanın en az yüzde 70 olduğu dönemde maskelerden de artık kurtulabiliriz diye düşünüyorum."