Son dakika: Açığa alınan özel harekatçı, boşanma aşamasında olduğu polis eşine parkta adeta dehşeti yaşattı

Antalya'da boşanma aşamasında olan görevinden uzaklaştırılmış Özel Harekat Polisi, polis memuru eşine konuşma bahanesi ile çağırdığı parkta adeta dehşeti yaşattı. Eşinin silahını çantasından alan özel harekatçı, etrafa ateş saçıp tehditler savurdu. Bölgeye gelen polis ekipleri kadını ve çocuğu olay yerinden uzaklaştırılırken şahıs, 2 buçuk saatin sonunda Özel Harekat Polislerince ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Boşanma aşamasında olan görevden uzaklaştırılmış Özel Hareket Polisi G .T., polis memuru eşi M.T.'yi konuşmak için parka çağırdı. Çift, parkta tartışma yaşamaya başladı. G.T., M.T'nin çantasından aldığı silahla karısını tehdit etmeye başladı. M.T. telefonda bulunan KADES uygulamasına tıklayarak polis ekiplerini bulunduğu bölgeye çağırdı. Çevreye çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınırken çevre trafiğe kapatıldı. Polis memurları, çaba sonucunda M.T. ve araç içerisinde bulunan çocuklarını bölgeden uzaklaştırdı. Polis memurları, G.T'yi tabancayı bırakması için ikna etmeye çalışırken G.T., karısını bölgeden uzaklaştıran polis memuruna "Niye götürdün oğlum onu? Niye?" diye bağırmaya bağırdı. G.T. bir süre sonra elindeki silah ile koşmaya başlayarak karısının ve çocuğunun bulunduğu araca yöneldi. Devreye özel harekat polisleri de girdi. Kadın ve çocuk ekiplerce bölgeden tamamen uzaklaştırıldı.

G.T'yi ikna çalışmalarına müzakereci Özel Hareket Polisleri de dahil oldu. G.T., aralıklarla çevreye ateş açtı. Silahı başına ve göğsüne doğrultan G.T., polis ekiplerine zor onlar yaşattı. G.T. yine silahını ateşleyerek yürümeye başladı. Özel Hareket Polislerinin 2 buçuk saat süren ikna çalışmaları sonuç verdi. G.T. silahı teslim ederek Özel Harekat Polisleri ile birlikte araca bindirilerek götürüldü.

Öte yandan, polis memuru M.T'nin boşanma aşamasında olan eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. - ANTALYA