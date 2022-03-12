Son dakika: Açığa alınan özel harekat polisi tartıştığı eşini rehin aldı - Haberler

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Son dakika: Açığa alınan özel harekat polisi tartıştığı eşini rehin aldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberine göre Açığa alınan özel harekat polisi tartıştığı eşini rehin aldı Antalya'da eşi ile boşanma aşamasında olan görevinden uzaklaştırılmış özel hareket polisi G.T. Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi'nde bulunan bir parkta tartıştığı polis memuru eşi M.T.'nin çantasından silahını aldı.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Açığa alınan özel harekat polisi tartıştığı eşini rehin aldı

ANTALYA - Antalya'da eşi ile boşanma aşamasında olan görevinden uzaklaştırılmış özel hareket polisi G.T. Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi'nde bulunan bir parkta tartıştığı polis memuru eşi M.T.'nin çantasından silahını aldı. Eşine tehditler yağdıran G.T., çevreye ateş açtı. M.T. bunun üzerine KADES butonuna basarak polis ekiplerini bölgeye çağırdı. Bölgeye gelen ekipler M.T.'yi ve küçük oğlunu bölgeden uzaklaştırdı. Çevreye çok sayıda özel hareket polisi sevk edildi. Yaklaşık 2 saattir G.T.'yi ikna çabaları sürerken şahıs aralıklarla çevreye ateş açmaya devam ediyor. Polis. Bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayın yaşandığı bölge trafiğe kapatıldı. Polis memuru uzun uğraşların sonunda ikna edilebildi.

Son dakika: Açığa alınan özel harekat polisi tartıştığı eşini rehin aldı

Son dakika: Açığa alınan özel harekat polisi tartıştığı eşini rehin aldı

Son dakika: Açığa alınan özel harekat polisi tartıştığı eşini rehin aldı

İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - 3. Sayfa

Polis Memuru, Özel Harekat, Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

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