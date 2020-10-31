Son Dakika | Acıbadem Eskişehir Hastanesi, Dr. Burhan Yürütücü için anma töreni düzenledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Acıbadem Eskişehir Hastanesi, Dr. Burhan Yürütücü için anma töreni düzenledi

31.10.2020 13:51 | Son Güncelleme: 31.10.2020 13:55
Son Dakika | Acıbadem Eskişehir Hastanesi, Dr. Burhan Yürütücü için anma töreni düzenledi

Son dakika haberleri... Acıbadem Eskişehir Hastanesi Diş Hekimi Dr. Burhan Yürütücü'nün Korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine bir anma töreni düzenlendi.

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Diş Hekimi Dr. Burhan Yürütücü'nün Korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine bir anma töreni düzenlendi.

Acıbadem Eskişehir Hastanesi çalışanlarının katıldığı törene, hastanede bulunan hasta ve yakınları da eşlik etti. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından törende konuşma gerçekleştiren Başhekim Prof. Dr. Taner Güneş, şunları söyledi:

"Sevgili meslektaşımı, bir abimi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Burhan Yürütücü, hepimiz için çok değerli bir çalışma arkadaşıydı. Mesleğine olan sevgisi, hastalarına verdiği değerle örnek alınacak bir hekimdi. Kendisini, tüm dünyanın büyük bir mücadele verdiği Covid-19 nedeniyle kaybettik ve sonsuz yolculuğuna uğurladık. İsmi, hayatını kaybeden sağlık kahramanlarının arasına yazıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine baş sağlığı diliyorum." - ESKİŞEHİR

Son Dakika | Acıbadem Eskişehir Hastanesi, Dr. Burhan Yürütücü için anma töreni düzenledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Van depreminde hayatını kaybedenler için anma töreni
Van depreminde hayatını kaybedenler için anma töreni
Son dakika: Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Merve Çetin görevine başladı
Son dakika: Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Merve Çetin görevine başladı
Van depreminin 9'uncu yıl dönümünde, Erciş'te anma töreni
Van depreminin 9'uncu yıl dönümünde, Erciş'te anma töreni
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Ümit Özdağ Osman Durmuş Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Sezen Aksu Miley Cyrus Hande Erçel Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Metin Oktay Yücel İldiz Cüneyt Çakır Eddie Newton
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Acıbadem Eskişehir Hastanesi, Dr. Burhan Yürütücü için anma töreni düzenledi - Eskişehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 14:02:48. #1.15#
title