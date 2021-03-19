Son dakika... Acı baldan zehirlenen Kırgız kadın, hastaneye kaldırıldı
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Son dakika... Acı baldan zehirlenen Kırgız kadın, hastaneye kaldırıldı

19.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:07
Son dakika... Acı baldan zehirlenen Kırgız kadın, hastaneye kaldırıldı

Son dakika haber: BOLU'nun Göynük ilçesine bağlı Karaardıç köyünde yaşayan Kırgızistan uyruklu Zehra Zamaltdinova (26) yediği acı baldan zehirlendi.

BOLU'nun Göynük ilçesine bağlı Karaardıç köyünde yaşayan Kırgızistan uyruklu Zehra Zamaltdinova (26) yediği acı baldan zehirlendi. Zamaltdinova, hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün gece Göynük ilçesine bağlı Karaardıç köyünde meydana geldi. Acı bal olarak bilinen, balı fazla yiyen Kırgızistan uyruklu Zehra Zamaltdinova, evinde fenalaştı. İhbar üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi. Zamaltdinova, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Göynük İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zehra Zamaltdinova'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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