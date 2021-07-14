Son dakika: Acemi hırsızı itfaiye ekipleri kurtardı
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Son dakika: Acemi hırsızı itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Acemi hırsızı itfaiye ekipleri kurtardı Fark edildiğini anlayan hırsız bahçeye düştü itfaiye ekipleri çıkardı Bursa'da fark edildiğini anlayan hırsız kaçmaya çalışırken bahçeye düştü.

Acemi hırsızı itfaiye ekipleri kurtardı

Fark edildiğini anlayan hırsız bahçeye düştü itfaiye ekipleri çıkardı

BURSA - Bursa'da fark edildiğini anlayan hırsız kaçmaya çalışırken bahçeye düştü. İtfaiye ve polis ekipleri yaralı hırsızı uzun uğraşlar sonucu düştüğü yerden çıkarmayı başardı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Celal Bayar Caddesi Çinko sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir eve hırsızlık için giren hırsız ev sahipleri tarafından fark edilince kaçmaya başladı. Bu sırada yükselten bahçeye atlayan hırsız yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı hırsız olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Son dakika: Acemi hırsızı itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika: Acemi hırsızı itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika: Acemi hırsızı itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika: Acemi hırsızı itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur

Bursa'da acemi hırsızı itfaiye ekipleri kurtardı
Bursa'da acemi hırsızı itfaiye ekipleri kurtardı
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