Son dakika... Acarlar Longozu'nu besleyen derelerde balık ölümlerine bölge halkından tepki

Gelen son dakika haberlerine göre Acarlar Longozu'nu besleyen derelerde balık ölümlerine bölge halkından tepki Fabrikaya kesilen cezanın çerez parası olduğunu söylediler Ortaköy Mahalle Muhtarı Muzaffer Aydın: "Çevre İl Müdürlüğü fabrikaya 3 senede 99 bin lira ceza kesmiş, bu fabrikanın çerez parası" Sakarya'nın Kaynarca ve...

Acarlar Longozu'nu besleyen derelerde balık ölümlerine bölge halkından tepki

Fabrikaya kesilen cezanın çerez parası olduğunu söylediler

Ortaköy Mahalle Muhtarı Muzaffer Aydın:

"Çevre İl Müdürlüğü fabrikaya 3 senede 99 bin lira ceza kesmiş, bu fabrikanın çerez parası"

SAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ve Karasu ilçelerinde yer alan Acarlar Longozuna dökülen derelerin kirlilik seviyesi arttı. Bu doğrultuda derelerde yaşayan balık ölümleri çoğalırken bölge halkı duruma tepki gösterdi.

Kaynarca ve Karasu ilçelerinde yer alan Türkiye'nin en büyük longoz ormanı Acarlar Longozunu besleyen derelerin kirlilik seviyesi yükseldi. Bu doğrultuda Topçu, Birlik ve Ortaköy Mahallelerinin yanından geçen derelerde, oluşan kirlilikten dolayı balık ölümleri çoğaldı. Bölgede yaşayan vatandaş ise ölü balıkları görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bölgedeki sivri sineklerden ve kirliliklerden şikayetçi olan Zikrullah Halimergün isimli vatandaş, daha önceki senelerde yüzdükleri derede şu anda hiçbir canlının yaşamadığını dile getirdi. Dereyi kirlettiği iddia edilen fabrikaya 3 sene içerisinde 99 bin 131 lira ceza kesildiğini belirten Ortaköy Mahalle Muhtarı Muzaffer Aydın, bu cezaların fabrikanın çerez parası olduğunu vurguladı.

Çevre İl Müdürlüğü fabrikaya 3 senede 99 bin lira ceza kesmiş bu fabrikanın çerez parası

Yıllardır dere kirliliğinden şikayetçi olan ve duruma bir çözüm bulunamadığını ifade eden Ortaköy Mahalle Muhtarı Muzaffer Aydın, "Acarlar Longozunu besleyen dere, 5-6 köyün tarım sulaması, hayvan, balık ve vatandaşların eğlence yerleri bakın şimdi bu kanalın haline bunun çözümü kimde, sorumluluk kimde. Çevre İl Müdürlüğünden ekipler gelmeden fabrikaya haber uçuyor. Biran evvel arıtmaya çalıştırın diye. Daha sonrasında ekipler borudan tahlil alıyor hayır gelip dereden alacaksın o tahlili, bizim boruyla bir işimiz yok. Bizim sorunumuz kanal. Çevre İl Müdürlüğü fabrikaya 3 senede 99 bin lira ceza kesmiş bu fabrikanın çerez parası. Biz fabrikaya ceza kesilmesinin peşinde değiliz, kanala neden bu kimyasallar ve atıklar atılıyor bunun peşindeyiz biz" dedi.

Bu deredeki pisliğin sahibini bulamadılar bulamıyorlar

Yetkililere defaten bildirilmesine rağmen bir çözüm bulamadıklarını belirten Birlik Mahallesi Muhtarı Fazlı Boğaz, "12 yıldır bu deredeki pislikle uğraşıyorum. Çevre şehirciliğe defalarca yazılı, sözlü ve suçüstü yakalayarak tahlil sonuçlarını yakalayarak, fotoğraflayarak defalarca bildirmemize rağmen hiçbir çözüm üretmediler. Çevre şehircilik topu sadece taca atıyor. "Biz fabrikanın arıtmasıyla mesulüz" diyor. Deredeki pisliği araştırdıkları yok fabrikanın arıtmasından tahlil aldıklarını ve onların temiz çıktığını söylüyorlar. Bu deredeki pisliğin sahibini bulamadılar bulamıyorlar. Bu insanlık dışı vahameti bu insanlara yaşatanlara lanet olsun. Vatandaş, bağını, bahçesini kullanamaz hale geldi. Yüzdüğümüz, suyunu içtiğimiz ve balık tuttuğumuz derenin yanına yaklaşamıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Hazer