Son dakika! Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü - Haberler
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Son dakika! Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

Son dakika! Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü
AA / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile ikili ilişkileri ele aldı.

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile ikili ilişkileri ele aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre Bin Zayid, Tokayev ile telefon görüşmesi yaptı.

İkili ilişkililerin masaya yatırıldığı görüşmede Bin Zayid, BAE'nin, Kazakistan'ın güven ve toplumsal barışının yanı sıra istikrarını koruyacak her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı.

BAE Veliaht Prensi, Kazak hükümeti ile halkının mevcut zorlu süreci aşma gücüne sahip olduklarını kaydetti.

Tokayev ise Bin Zayid'in duruşu ve Kazakistan'a desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Kazakistan'daki olaylar

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durum kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan gösteriler, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi ve silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi, güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

Olaylarda şimdiye kadar gözaltına alınan kişi sayısı 8 bine yaklaştı.

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AA / Mahmut Geldi - Son Dakika Haberleri

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