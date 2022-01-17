Son dakika: Abu Dabi'de şüpheli İHA saldırısında 3 kişi öldü - Haberler
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Son dakika: Abu Dabi'de şüpheli İHA saldırısında 3 kişi öldü

Son dakika: Abu Dabi'de şüpheli İHA saldırısında 3 kişi öldü
AA / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) polisi, Abu Dabi'de düzenlenen şüpheli İHA saldırısında 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) polisi, Abu Dabi'de düzenlenen şüpheli İHA saldırısında 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Abu Dabi'deki Musaffah bölgesine İHA ile saldırı düzenlendi. Saldırının 3 yakıt tankerinde patlamaya neden olduğu kaydedildi.

Abu Dabi polisi, söz konusu şüpheli İHA saldırısında biri Pakistanlı, 2'si Hindistanlı olmak üzere 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

Patlama sonrasında, BAE ulusal petrol şirketi ADNOC ile Abu Dabi Uluslararası Havalimanı yakınında yangın çıktığı aktarıldı.

Öte yandan Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait El-Mesira televizyonuna verdiği demeçte, "BAE'nin derinliklerine düzenlenen bir askeri saldırı hakkında ilerleyen saatlerde açıklama yapacağını" duyurdu.

BAE polisi, Abu Dabi'de düzenlenen şüpheli İHA saldırısında 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

BAE polisi, Abu Dabi'de düzenlenen şüpheli İHA saldırısında 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

 Son dakika haber... Abu Dabi'de Husilerin SİHA saldırısı sonrası 3 yakıt tankerinde patlama

Son dakika haber... Abu Dabi'de Husilerin SİHA saldırısı sonrası 3 yakıt tankerinde patlama
AA / Hacer Başer - Son Dakika Haberleri

Birleşik Arap Emirlikleri, İhlas Haber Ajansı, Saldırı, Güncel, Haber

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