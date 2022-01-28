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Son dakika... Ablasını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

AA, Serdar Açıl - Güncel
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Son dakika... Ablasını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Edinilen son dakika haberine göre Ankara'nın Mamak ilçesinde ablası Özge Canik Sazlı'yı bıçaklayarak öldüren Rıfat Arda Canik ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

CANİK, SAMSUN (AA) - Ankara'nın Mamak ilçesinde ablası Özge Canik Sazlı'yı bıçaklayarak öldüren Rıfat Arda Canik ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Canik ve avukatı katıldı.

Dosyanın tamamlandığını, araştırılacak başka bir husus bulunmadığını belirten mahkeme başkanı, sanığa son sözlerini sordu.

Psikolojik sorunlar yaşadığını ve pişman olduğunu söyleyen Rıfat Arda Canik, beraatini istedi.

Daha sonra hükmü açıklayan mahkeme, sanığı "kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Olay

Mamak'ta uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Rıfat Arda Canik, 3 Ağustos 2019'da, tedavi için kendisini yanına alan ablası Özge Canik Sazlı ile tartışmış, Sazlı'yı saklandığı banyonun kapısını kırdıktan sonra 15 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

Gözaltına alınan Rıfat Arda Canik, ablasını içindeki şeytanı öldürmek için bıçakladığını iddia etmişti. "Bıçağı ona sokmaya başladığımda hiç kan akmadı. Sonradan şeytanı öldürdüğümü anlayınca kanama oldu. Onu şeytandan kurtarmak için bıçakladım." diyen Canik'in, psikolojik sorunları olduğunu öne sürmesi üzerine yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir rahatsızlığa rastlanılmamıştı.

AA / Serdar Açıl - Güncel

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