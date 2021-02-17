Son Dakika | Abdurrahim Albayrak, Kovid-19 aşısı oldu

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Sosyal medya hesabından aşı olduğu fotoğrafı paylaşan Albayrak, "Her ne kadar 65 yaş üstü hissetmesem de takvime göre aşı sıram geldi ve aşımı oldum. Eski günlere bir an evvel dönmek dileğiyle..." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar