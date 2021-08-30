Son Dakika | Abdullah Öztürk altın madalya kazandı
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Son Dakika | Abdullah Öztürk altın madalya kazandı

Son Dakika | Abdullah Öztürk altın madalya kazandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bir son dakika haberine göre 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları Masa Tenisi Tek Erkekler'de (Sınıf 4) mücadele eden Abdullah Öztürk, Güney Koreli Young-Kun Kim'i 3-1 mağlup ederek altın madalya kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları Masa Tenisi Tek Erkekler'de (Sınıf 4) mücadele eden Abdullah Öztürk, Güney Koreli Young-Kun Kim'i 3-1 mağlup ederek altın madalya kazandı.

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olarak 2020 Tokyo'ya son şampiyon unvanıyla çıkan Öztürk, Tokyo'da da şampiyonluğu kimseye bırakmadı ve unvanını korumayı başardı.Paralimpik Oyunları'nda toplam madalya sayısını 3'e çıkaran para milli sporcu Öztürk, ayrıca 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye adına ilk altın madalyayı da kazanmış oldu.


Son Dakika | Abdullah Öztürk altın madalya kazandı
Son Dakika | Abdullah Öztürk altın madalya kazandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tarihi başarı! Abdullah Öztürk altın madalya kazandı
Son Dakika: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tarihi başarı! Abdullah Öztürk altın madalya kazandı
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Kim'i 3-1 yenerek altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Kim'i 3-1 yenerek altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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Son Dakika | Abdullah Öztürk altın madalya kazandı - Haberler Spor
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