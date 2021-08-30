Son Dakika | Abdullah Öztürk altın madalya kazandı

Bir son dakika haberine göre 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları Masa Tenisi Tek Erkekler'de (Sınıf 4) mücadele eden Abdullah Öztürk, Güney Koreli Young-Kun Kim'i 3-1 mağlup ederek altın madalya kazandı.