Son dakika: Abdullah Ilgaz, Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
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Son dakika: Abdullah Ilgaz, Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Son dakika: Abdullah Ilgaz, Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Son dakika haberleri: Milli sporcu Abdullah Ilgaz, Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda yüksek atlamada bronz madalya elde etti.

Milli sporcu Abdullah Ilgaz, Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda yüksek atlamada bronz madalya elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Bydgoszcz şehrinde düzenlenen şampiyonada Abdullah Ilgaz'ın T47 kategorisi erkekler yüksek atlama finalinde 1.91'lik atlayışıyla kendisine ait Türkiye rekorunu kırarak üçüncü olduğu ve bronz madalya kazandığı aktarıldı.

Şampiyonada milli takımın 2'si altın, 1'i gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere toplam 6 madalyasının bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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