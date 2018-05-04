Abdullah Gül'den Akar ve Kalın Ziyaretiyle İlgili Açıklama: Tehdit ve Saygısızlık Yoktu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın kendisini ziyaret ettiği iddialarını doğruladı. Gül, "Bir nezaket ziyaretiydi, tehdit ve saygısızlık yoktu." açıklamasında bulundu.

"GİZLİ KAPAKLI BİR TARAFI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Abdullah Gül Cuma namazını Maslak'taki İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü bahçesinde yer alan Fatih Ormanı Camii'nde kıldı. Gül camiden çıkarken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ziyaretiyle ilgili soruyu yanıtladı.

Abdullah Gül, "Gördüğüm kadarıyla bugün Ankara'da bir açıklama yapılmış zaten. Söylenenlerin hepsi doğru. Açıklamadakiler doğru. Böyle bir ziyaret oldu. Ama herkesin gözü önünde gündüz vakti olan bir ziyaret. Gizli kapaklı bir tarafı söz konusu değil." dedi.

"TEHDİT, EMPOZE, SAYGISIZLIK OLMADI"

Gül ayrıca, söylendiği gibi herhangi bir şekilde tehdit, empoze veya herhangi saygısızlık bunlar asla söz konusu değil. Bunun bilinmesini isterim. Ofisimde olan bir şey. Ofisimle zaten yan yana 3. Kolordu'yla. Dolayısıyla o açıklamalar doğru" diye konuştu.

AKAR, 24 NİSAN'DA ZİYARET ETTİ

Edinilen bilgiye göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 24 Nisan 2018'de İstanbul'da 3. Kolordu Karargahı'nı ziyaret etmesinin ardından Abdullah Gül'ü de ziyaret etti.

ZİYARETTE KALIN DA HAZIR BULUNDU

Görüşmenin Gül'ün 3. Kolordu Karargahı'nın bitişiğinde bulunan ofisinde gerçekleştiği belirtiliyor.

Ziyarette o sırada İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da hazır bulunduğu bilgisi edinildi.