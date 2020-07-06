Son Dakika: Abdulkadir Özdemir: "Play-off oynamak istiyoruz" Son dakika güncel haberi: Hekimoğlu Trabzon FK'nın başarılı orta saha oyuncusu Abdulkadir Özdemir, play-off oynamak istediklerini söyledi.

Hekimoğlu Trabzon FK'nın başarılı orta saha oyuncusu Abdulkadir Özdemir, play-off oynamak istediklerini söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK'nın başaralı orta saha oyuncusu Abdulkadir Özdemir, sezon başında play-off hedeflediklerini belirterek, "Çok mücadele verdik. Şu anda play-off potasının içerisindeyiz. Hem kulübün hem de bizim kariyerimiz açısından play-off'ların oynanmasını istiyoruz" dedi.

TFF'nin play-off'lar konusunda vereceği kararı beklediklerini söyleyen başarılı orta saha oyuncusu, "TFF 1. Lig oynanıyor. Ama 2. Lig'ler oynanmıyor. Bizim ligimiz tescil edildi. Ama biz play-off'ların oynanmasını istiyoruz. Biz aylarca çalıştık, emek verdik. Hakkımız olan play-off'ların oynanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

TFF'nin play-off'ların oynanmaması yönündeki kararının kendileri açısından hayal kırıklığı olacağını da belirten 29 yaşındaki futbolcu, "Şimdi buradan da TFF 1. Lig'e çıkmayı hedefliyoruz. Hem kulübün hem de biz futbolcuların kariyeri açısından play-off oynanmasını istiyoruz. Aylarca bugünü bekledik. Hayal kırıklığına uğramak istemiyoruz" şeklinde konuştu.

(Gökmen Şahin/İHA)

Kaynak: İHA