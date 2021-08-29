Son dakika! ABD Yakın Doğu Asya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Müsteşar Vekili Joey Hood, terör örgütü YPG/PKK ile görüştü
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Son dakika! ABD Yakın Doğu Asya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Müsteşar Vekili Joey Hood, terör örgütü YPG/PKK ile görüştü

Son dakika! ABD Yakın Doğu Asya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Müsteşar Vekili Joey Hood, terör örgütü YPG/PKK ile görüştü
Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre ABD Yakın Doğu Asya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Müsteşar Vekili Joey Hood, Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile görüştü.

ABD Yakın Doğu Asya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Müsteşar Vekili Joey Hood, Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile görüştü.

ABD'nin Suriye Büyükelçiliği Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Hood'un, terör örgütü YPG/PKK ile yaptığı görüşmede DEAŞ'a karşı mücadele ve bölgenin istikrarına bağlılıklarını yinelediği duyuruldu.

Görüşmede Hood'un, terör örgütü üyeleriyle Suriye'nin kuzeyindeki durumu ele aldığı da belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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Son dakika! ABD Yakın Doğu Asya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Müsteşar Vekili Joey Hood, terör örgütü YPG/PKK ile görüştü - Haberler
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