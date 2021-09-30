Son Dakika | ABD ve Çinli yetkililer askeri diyalog görüşmeleri yaptı - Haberler
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Son Dakika | ABD ve Çinli yetkililer askeri diyalog görüşmeleri yaptı

AA / Riyaz Khaliq Khaliq - Haberler | Güncel
Son Dakika | ABD ve Çinli yetkililer askeri diyalog görüşmeleri yaptı

Edinilen son dakika haberine göre Washington, ABD ve Çin ordularının iki ülke arasındaki "rekabeti sorumlu şekilde yönetmeyi" amaçlayan iki günlük görüşmeleri tamamladığını duyurdu.

Washington, ABD ve Çin ordularının iki ülke arasındaki "rekabeti sorumlu şekilde yönetmeyi" amaçlayan iki günlük görüşmeleri tamamladığını duyurdu.

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Çin'e ilişkin konulardaki Savunma Bakan Yardımcısı Michael Chase, salı ve çarşamba Çinli Tümgeneral Huang Xueping ile telekonferans yoluyla görüştü.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Martin Meiners, "açık iletişim hatlarını" sürdürmek için yapılan görüşmelerin, rekabeti sorumlu şekilde yönetmeyi amaçladığına işaret etti.

Meiners, tarafların ABD-Çin savunma ilişkisini etkileyen konularda "derinlemesine ve açık şekilde" tartıştığını belirtti.

Washington'ın Hint-Pasifik bölgesindeki müttefikleriyle ortak ilkelerini sürdürme taahhüdünü açıkça ortaya koyduğunu söyleyen Meiners, "Her iki taraf da iletişim kanallarını açık tutmak için fikir birliğini yeniden teyit etti." ifadesini kullandı.

Çin tarafı henüz görüşmelerle ilgili resmi açıklama yapmadı.

AA / Riyaz Khaliq Khaliq - Son Dakika Haberleri
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