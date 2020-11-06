Son dakika... ABD, terör örgütü PKK'nın Peşmerge'ye saldırısını kınadı
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Son dakika... ABD, terör örgütü PKK'nın Peşmerge'ye saldırısını kınadı

06.11.2020 01:31 | Son Güncelleme: 06.11.2020 01:34
Son dakika... ABD, terör örgütü PKK'nın Peşmerge'ye saldırısını kınadı

Son dakika haberleri... ABD yönetimi, terör örgütü PKK'nın, Irak'ın kuzeyindeki Duhok kentinde Peşmerge güçlerine saldırısını kınadı.

ABD yönetimi, terör örgütü PKK'nın, Irak'ın kuzeyindeki Duhok kentinde Peşmerge güçlerine saldırısını kınadı.

ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı Cale Brown, "ABD, terör örgütü PKK'nın, Irak'taki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkililerine yaptığı saldırıyı esefle kınamaktadır." ifadesini kullandı.

ABD'nin Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve IKBY yönetimine terörün kökünü kurutmak için çabalarında desteğinin sürdüğünün altını çizen Brown, "Bu saldırılarda ölen ya da yaralanan kişilerin ailelerine taziyelerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." dedi.

Terör örgütü PKK mensupları çarşamba günü, Duhok'un Çemanke nahiyesinde Peşmerge güçlerine saldırmıştı. Saldırıda bir Peşmerge ölmüş, üç Peşmerge de yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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