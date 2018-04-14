Son Dakika! ABD Suriye'yi Vurdu! Operasyona İngiltere ve Fransa da Katıldı

Esad Rejiminin Doğu Guta'nın Duma bölgesinde en az 40 sivilin yaşamını yitirmesine neden olan kimyasal saldırısı sonrası ABD Suriye'nin başkenti Şam'daki Esad rejimine ait askeri üsleri savaş uçakları ve güdümlü füzelerle vurdu. Operasyona İngiltere ve Fransa da katıldı.

Operasyonun başladığı bilgisini ise ABD Başkanı Trump televizyondan yaptığı konuşmayla dünya kamuoyuna bildirdi.

TRUMP: TALİMATI VERDİM!

Trump, "Kısa bir süre önce Amerikan kuvvetlerine, Suriye diktatörü Beşşar Esed'in kimyasal silah kapasitesiyle ilgili yerlere yönelik kesin bir saldırı yapmaları için talimat verdim. İngiltere ve Fransa ile birlikte ortaklaşa bir operasyon şu anda başlamış durumda. İki ülkeye de teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

THERESA MAY: BU KARARI KOLAY ALMADIK!

Öte yandan operasyonun diğer iki ortağı İngiltere ve Fransa'dan da füzelerin Şam'a düştüğü dakikalarda peş peşe açıklamalar geldi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye'nin vurulmasına ilişkin "Suriye'ye karşı güç kullanmaktan başka alternatif yok. Bu kararı kolay almadık, başka çaremiz yoktu.Kimyasal silah kullanımının normalleşmesine izin veremeyiz" açıklamasını yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Suriye'de kimyasal silah kullanımının normalleşmesine müsamaha edemeyiz" açıklamasında bulundu.

PENTAGON: RUSYA'YA BİLGİ VERİLMEDİ, İLK AŞAMA SONA ERDİ

Rusya'ya bilgi verilmeden yapılan operasyonla ilgili Pentagon'dan yapılan ilk açıklamada; operasyonun ilk aşamasının sona erdiği duyuruldu.

"AMAÇ: ESAD'IN KİMYASAL PROGRAMINI BİTİRMEK"

Yine Pentagon'dan yapılan açıklamada operasyonun amacının Esad'ın kimyasal silah programını bitirmek olduğu ve Esad kimyasal silah kullanmaya devam ederse operasyonun devam edeceği bildirildi.

RUSYA'DAN İLK TEPKİ: KARŞILIKSIZ KALMAYACAK

Operasyon haberinin gelmesinin ardından Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antanov yaptığı yazılı açıklamada, yapılan operasyonu kast ederek 'Bu tür eylemler sonuçsuz kalmayacak' dedi.

ESAD REJİMİNDEN İLK TEPKİ: SALDIRI, ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI!

Saldırının hedefindeki Esad Rejiminden ise operasyon sonrası "Üçlü müdahale uluslararası hukuka aykırı." açıklaması geldi.



